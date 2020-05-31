У Харкові водій дивом вижив у жахливій ДТП (фото)



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Авто понівечене. Водій живий, сам вийшов з машини Фото: Telegram-канал «ХС.Харків»

Страшна аварія сталася на Велозаводському мосту

Про це повідомляють в Telegram-каналі «ХС.Харків».

У ДТП на Велозаводському мосту постраждав автомобіль марки Hyundai Elantra. Однак обійшлося без трагічних наслідків.

«Hyundai Elantra понівечений. Водій живий, сам вийшов з машини», – написали в мережі і опублікували фотографії.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 29 травня, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. В результаті ДТП постраждав водій автомобіля.

Як повідомлялося, у Харкові вночі 30 травня працівник поліції за кермом автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де зіштовхнувся зі службовим автомобілем «Toyota Prius».

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