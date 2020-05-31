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    Події в Україні

    У Харкові водій дивом вижив у жахливій ДТП (фото)

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    Авто понівечене. Водій живий, сам вийшов з машини - У Харкові водій дивом вижив у жахливій ДТП (фото)
    Авто понівечене. Водій живий, сам вийшов з машини
    Фото: Telegram-канал «ХС.Харків»

    Страшна аварія сталася на Велозаводському мосту

    Про це повідомляють в Telegram-каналі «ХС.Харків».

    У ДТП на Велозаводському мосту постраждав автомобіль марки Hyundai Elantra. Однак обійшлося без трагічних наслідків.

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    У Харкові водій дивом вижив у жахливій ДТП (фото)
    У Харкові водій дивом вижив у жахливій ДТП (фото)
    У Харкові водій дивом вижив у жахливій ДТП (фото)
    Фото: Telegram-канал «ХС.Харків»

    «Hyundai Elantra понівечений. Водій живий, сам вийшов з машини», – написали в мережі і опублікували фотографії.

    Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 29 травня, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. В результаті ДТП постраждав водій автомобіля.

    Як повідомлялося, у Харкові вночі 30 травня працівник поліції за кермом автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу, де зіштовхнувся зі службовим автомобілем «Toyota Prius».

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