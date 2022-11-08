Окупація Білогорівки на Луганщині: рашистів впіймали на брехні

Білогорівка перебуває під контролем Збройних сил України

У Луганській області тривають бої за трьома напрямками – Сватове, Кремінна та Білогорівка. Росіяни мають шалені втрати як вбитими, так і пораненими - лікарні переповнені. Про це в ефірі «Еспресо» сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

«У нас йде три таких фронти. Перший – це Білогорівка, другий – Кремінна, третій – Сватове. Більш-менш перспективна ситуація – Сватівський напрямок, складніша ситуація в Кремінній та Білогорівці. Заяви росіян, що вони відбили Білогорівку не відповідають дійсності», – заявив він.

Власенко додав, що ЗСУ тримають це селище під контролем.

«Активні бойові дії йдуть на Кремінському напрямку – Діброва, Торське, в напрямку Лиману. Дуже багато інформації про шалені втрати у росіян, про поповнення обмінного фонду і про те, що дуже багато поранених зараз перебувають в лікарнях на окупованій Луганщині. Це сотні й тисячі», – підсумував очільник РВА.

Раніше Кирило Буданов заявив, що в Україні настає вирішальний період війни.

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.