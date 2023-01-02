На Луганщині тривають запеклі бої за ключову трасу області – британська розвідка

Р66 є ключовим маршрутом постачання північної частини Донбаського фронту Росії із Бєлгородської області

Протягом останніх п'яти днів українські та російські сили вели бої за контроль над трасою Р66 на північ від міста Кремінна у Луганській області, яке утримує Росія. Саме цією трасою російські війська постачаються з Бєлгородської області. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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За даними британської розвідки, Р66 є ключовим маршрутом постачання північної частини Донбаського фронту Росії із Бєлгородської області Росії.

Використання траси було порушено українською артилерією з жовтня. Але якби Україна спромоглася ліквідувати маршрут, це, швидше за все, ще більше підірвало б оборону Кремінною Росією, зазначають у міноборони Британії.

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Нагадаємо, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.