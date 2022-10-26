ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет РФ тримає напоготові у Чорному морі

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 217 вогневих завдань

Російське угруповання у Чорному морі зменшилося, утім посилилося підводним човном. Існує ракетна загроза. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Таким чином, напоготові – три ракетоносії, один з яких підводний, а значить і 20 «Калібрів».

Після обіду 25 жовтня ворог атакував наші позиції з неба. У відповідь авіацією ЗСУ тричі завдано удару по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки.

А у другій половині окупанти за підтримки бойових машин піхоти, намагаючись покращити свої позиції, зробили спроби прориву наших позицій. Двічі був стрілецький бій. Напади відбиті, одна БМП знищена, супротивник відступив із втратами.

Двічі за бойовий день було обстріляно мирні населені пункти. Трифонівка – з танка, внаслідок атаки пошкоджено будинки, поранено мирного жителя. Вищетарасівка опинилася під вогнем реактивних систем залпового вогню. Втрати уточнюються.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 217 вогневих завдань.

Як раніше повідомлялося, на півдні українські військові знищили 26 загарбників, ворожі міномети, зенітний ракетний комплекс і склад з боєприпасами.