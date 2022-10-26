Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет РФ тримає напоготові у Чорному морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет РФ тримає напоготові у Чорному морі
фото: з відкритих джерел

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 217 вогневих завдань

Російське угруповання у Чорному морі зменшилося, утім посилилося підводним човном. Існує ракетна загроза. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Таким чином, напоготові – три ракетоносії, один з яких підводний, а значить і 20 «Калібрів».

Після обіду 25 жовтня ворог атакував наші позиції з неба. У відповідь авіацією ЗСУ тричі завдано удару по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки.

А у другій половині окупанти за підтримки бойових машин піхоти, намагаючись покращити свої позиції, зробили спроби прориву наших позицій. Двічі був стрілецький бій. Напади відбиті, одна БМП знищена, супротивник відступив із втратами.

Двічі за бойовий день було обстріляно мирні населені пункти. Трифонівка – з танка, внаслідок атаки пошкоджено будинки, поранено мирного жителя. Вищетарасівка опинилася під вогнем реактивних систем залпового вогню. Втрати уточнюються.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 217 вогневих завдань.

Як раніше повідомлялося, на півдні українські військові знищили 26 загарбників, ворожі міномети, зенітний ракетний комплекс і склад з боєприпасами. 

Теги: росія втрати озброєння ракета корабель військові обстріл війна Чорне море окупанти ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розслідувачі шляхом деталізації дзвінків ідентифікували 30 військових російських інженері
Хто наводить ракети на Україну. Журналісти-розслідувачі оприлюднили імена росіян
24 жовтня, 20:22
За даними розвідки, Росія скоро почне отримувати іранські дрони Arash-2
Іран уже найближчим часом почне постачати Росії ракети та нові дрони – розвідка
24 жовтня, 18:19
Росія запустила ракети з Каспію
Рашисти запустили ракети з Каспію і декілька груп «мопедів» з півдня, – Вілкул
21 жовтня, 22:17

Події в Україні

Росія шукає додаткові джерела для поповнення бойових втрат – Генштаб
Росія шукає додаткові джерела для поповнення бойових втрат – Генштаб
ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет РФ тримає напоготові у Чорному морі
ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет РФ тримає напоготові у Чорному морі
Росія все частіше хоче пов’язати війну в Україні з релігійними концепціями – ISW
Росія все частіше хоче пов’язати війну в Україні з релігійними концепціями – ISW
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»
США передали Україні дві системи протиповітряної оборони Nasams
США передали Україні дві системи протиповітряної оборони Nasams
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили ворожі міномети та склад з боєприпасами
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили ворожі міномети та склад з боєприпасами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
340K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
40K
«Хоч стій, хоч падай». Депутат Держдуми висміяв Конашенкова
31K
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
28K
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона
28K
Відомий бізнесмен пропонує українцям ставити пам’ятники Путіну
24K
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України

Новини

«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
24 жовтня, 07:30

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту