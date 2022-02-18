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    У Києві чоловік кидався на поліцію з ножем та розпалив у квартирі багаття (фото)

    Лікарі спецбригади вирішили, що затриманий примусового лікування не потребує - У Києві чоловік кидався на поліцію з ножем та розпалив у квартирі багаття (фото)
    Лікарі спецбригади вирішили, що затриманий примусового лікування не потребує
    фото: Telegram/Київ Оперативний

    Чоловік не пускав в оселю правоохоронців, погрожував їм ножами та відкрив у квартирі газ

    У Києві правоохоронці затримали чоловіка напідпитку за неадекватну поведінку. Через сімейні чвари киянин ледве не спалив квартиру. Про це повідомляє «Київ Оперативний» у Telegram.

    Подія сталася у будинку по вулиці Василенка, 1. Там 54-річний чоловік, на ім'я Руслан у стані алкогольного сп'яніння розсварився з сестрою, яка прийшла до нього в гості. Через його агресивну поведінку жінка викликала поліцію. На місце одразу прибув наряд підрозділу «Поліна», що спеціалізується на домашньому насиллі.

    Однак, впустити у свою оселю правоохоронців чоловік навідріз відмовився, погрожуючи їм ножами та відкривши в квартирі газ. Оскільки він хотів підпалити квартиру, поліція викликала підмогу у вигляді газовиків та «швидкої».

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    У Києві чоловік кидався на поліцію з ножем та розпалив у квартирі багаття (фото)
    У Києві чоловік кидався на поліцію з ножем та розпалив у квартирі багаття (фото)
    У Києві чоловік кидався на поліцію з ножем та розпалив у квартирі багаття (фото)
    У Києві чоловік кидався на поліцію з ножем та розпалив у квартирі багаття (фото)
    фото: Telegram/Київ Оперативний

    У підсумку газовики перекрили подачу газу до помешкання, а правоохоронцям вдалося затримати власника квартири, коли він уже встиг розвести багаття посеред оселі.

    Як пише Telegram-канал, чоловік раніше не вирізнявся тягою до спиртного, а зараз потерпає від нього весь будинок.

    Примітно, що лікарі спецбригади вирішили, що затриманий примусового лікування не потребує.

    Сусіди припускають, що причиною його неадекватної поведінки є сестра, яка навмисно купує йому ліки. Вони у поєднанні з алкоголем викликають такі напади. Мовляв, «поклала око» на квартиру.

    Правоохоронці детально вивчатимуть всі ці небезпечні для усього будинку аспекти.

    Нагадаємо, у Броварах затримали 37-річного чоловіка, який у День закоханих забив до смерті співмешканку.

    Нещодавно, у Солом'янському районі Києва знайдено мертвою киянку, яка зникла ще у січні 2016 року. Тіло матері в залитому бетоном ящику несподівано виявила її дочка.

    Також, у Печерському районі столиці на вулиці Набережній поблизу мосту Метро виявили тіло чоловіка.

    Теги: Київ поліція будинок жінка чоловік
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    У Києві чоловік кидався на поліцію з ножем та розпалив у квартирі багаття (фото)