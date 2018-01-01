На Львівщині потяг наїхав на дитину: у хлопчика мозкова кома

Дитину госпіталізовано з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, мозкова кома»

У Львівській області у місті Рава-Руська дизельний локомотив наїхав на дитину. Із травмами голови 12-річну дитину госпіталізовано. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області. «Поліцейські попередньо встановили, що дизельний тягач з десятьма вантажними вагонами перед залізничним переїздом наїхав на 12-річного