  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    На Львівщині потяг наїхав на дитину: у хлопчика мозкова кома

    Дитину госпіталізовано з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, мозкова кома»
    У Львівській області  у місті Рава-Руська дизельний локомотив наїхав на дитину. Із травмами голови  12-річну дитину госпіталізовано. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області. «Поліцейські попередньо встановили, що дизельний тягач з десятьма вантажними вагонами перед залізничним переїздом наїхав на 12-річного
    • Сьогодні, 04:48
    • Розсилка
    Локомотив наїхав на дитину у місті Рава-Руська
    Локомотив наїхав на дитину у місті Рава-Руська

    Дитину госпіталізовано з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, мозкова кома»

    У Львівській області  у місті Рава-Руська дизельний локомотив наїхав на дитину. Із травмами голови  12-річну дитину госпіталізовано.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області.

    «Поліцейські попередньо встановили, що дизельний тягач з десятьма вантажними вагонами перед залізничним переїздом наїхав на 12-річного місцевого хлопчика», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що аварія сталася у п’ятницю, 26 січня.

    Дитину госпіталізовано з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, мозкова кома».

    dugabjq

    Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Як повідомляв «Главком», раніше на Харківщині потяг смертельно травмував чоловіка, який перебігав колії.

    Читайте також
    Національна поліція України Львівщина діти потяг лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ