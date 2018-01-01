На Львівщині потяг наїхав на дитину: у хлопчика мозкова кома
- Сьогодні, 04:48
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Дитину госпіталізовано з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, мозкова кома»
У Львівській області у місті Рава-Руська дизельний локомотив наїхав на дитину. Із травмами голови 12-річну дитину госпіталізовано.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області.
«Поліцейські попередньо встановили, що дизельний тягач з десятьма вантажними вагонами перед залізничним переїздом наїхав на 12-річного місцевого хлопчика», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що аварія сталася у п’ятницю, 26 січня.
Дитину госпіталізовано з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, мозкова кома».
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв «Главком», раніше на Харківщині потяг смертельно травмував чоловіка, який перебігав колії.