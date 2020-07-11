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    Події в Україні

    На Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, є загиблі

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    Травмовано водія вантажного автомобіля Renault, якого із&nbsp;травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у&nbsp;КНП &laquo;Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги&raquo; - На Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, є загиблі
    Травмовано водія вантажного автомобіля Renault, якого із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у КНП «Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги»
    Фото пресслужби ГУ ДСНС України у Львівській області

    Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували та витягли загиблого

    На Львівщині внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів: двох легковиків, вантажівки та бетонозмішувача, загинув водій легковика та ще троє осіб травмовано.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області.

    «10 липня о 11:57... надійшло повідомлення, що поблизу села Чишки Пустомитівського району відбулося зіткнення 4-ох автомобілів, а саме вантажного автомобіля Renault, автомобіля Dodge, автомобіля Mercedes-Benz та бетонозмішувача DAF», – сказано у повідомленні.

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    На Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, є загиблі
    На Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, є загиблі
    Фото пресслужби ГУ ДСНС України у Львівській області

    Зазначається, що пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного обладнання проводились роботи по деблокуванню загиблого з автомобіля також створено повітряно-пінну подушку та відключено акумуляторну батарею.

    «Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля Merсedes-Benz», – додається у повідомленні.

    Окрім того, травмовано водія вантажного автомобіля Renault, якого із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у КНП «Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги», водій автомобіля Dodge та бетономішалки DAF від госпіталізації відмовились.

    Нагадаємо, 10 липня, на з’їзді з вулиці Богатирської в Оболонському районі Києва в бік Вишгорода сталася дорожньо-транспортна пригода з фатальними наслідками.

    Як повідомлялося, у Дніпрі поліція затримала водія, який підозрюється у тому, що вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду, у якій загинуло троє людей.

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