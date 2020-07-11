На Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, є загиблі



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Травмовано водія вантажного автомобіля Renault, якого із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у КНП «Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги» Фото пресслужби ГУ ДСНС України у Львівській області

Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували та витягли загиблого

На Львівщині внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів: двох легковиків, вантажівки та бетонозмішувача, загинув водій легковика та ще троє осіб травмовано.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області.

«10 липня о 11:57... надійшло повідомлення, що поблизу села Чишки Пустомитівського району відбулося зіткнення 4-ох автомобілів, а саме вантажного автомобіля Renault, автомобіля Dodge, автомобіля Mercedes-Benz та бетонозмішувача DAF», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного обладнання проводились роботи по деблокуванню загиблого з автомобіля також створено повітряно-пінну подушку та відключено акумуляторну батарею.

«Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля Merсedes-Benz», – додається у повідомленні.

Окрім того, травмовано водія вантажного автомобіля Renault, якого із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у КНП «Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги», водій автомобіля Dodge та бетономішалки DAF від госпіталізації відмовились.

Нагадаємо, 10 липня, на з’їзді з вулиці Богатирської в Оболонському районі Києва в бік Вишгорода сталася дорожньо-транспортна пригода з фатальними наслідками.

Як повідомлялося, у Дніпрі поліція затримала водія, який підозрюється у тому, що вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду, у якій загинуло троє людей.

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