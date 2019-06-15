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    Події в Україні

    На Львівщині військовослужбовець випадково застрелив побратима

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    Слідчі ДБР розпочали розслідування обставин інциденту, який призвів до смерті - На Львівщині військовослужбовець випадково застрелив побратима
    Слідчі ДБР розпочали розслідування обставин інциденту, який призвів до смерті

    Від отриманих травм військовослужбовець помер в лікарні

    У Львівській області військовослужбовець однієї з військових частин через необережність застрелив побратима. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

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    Як зазначається, інцидент стався 9 червня в одній з військових частин області. Військовий порушив правила поводження зі зброєю і поранив іншого військовослужбовця. Від отриманих травм військовослужбовець помер в лікарні.

    «Слідчі ДБР розпочали розслідування обставин інциденту, який призвів до смерті військового. Солдату, який здійснив постріл, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 с. 414 КК України», - йдеться у повідомленні.

    «11 червня 2019 року,  за клопотанням слідчого ДБР, ухвалою слідчого судді до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває», - заявили у відомстві.

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