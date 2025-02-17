Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику Миколаївського районного ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику Миколаївського районного ТЦК
Співробітнику ТЦК та його спільнику повідомлено про підозру
фото: ДБР

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру співробітнику Миколаївського РТЦК та СП, який зі спільником вимагав гроші з сімей військовозобов’язаних. Про це повідомляє ДБР.

«Гроші вимагали у родичів чоловіків, яких доставляли до центру комплектування для перевірки військово-облікових документів. Якщо за ними приїжджали їх рідні, то до них підходив цивільний спільник працівника ТЦК та пропонував за гроші «вирішити питання». За $4,5 тис. ділки обіцяли вплинути на посадовців ТЦК та відпустити військовозобов’язаного додому», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 лютого 2025 року правоохоронці затримали працівника ТЦК зі спільником під час одержання оплати за таку послугу від родичів мобілізованого, який вже вступив до лав ЗСУ. Про те, що з його родини вимагали гроші він дізнався тільки після затримання учасників оборудки.

Співробітнику ТЦК та його спільнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Раніше на Одещині правоохоронці викрили 24-річного військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вимагав хабар за видачу фіктивної повістки. Його затримали під час отримання неправомірної вигоди, а згодом повідомили про підозру.

Читайте також:

Теги: підозра ТЦК ДБР арешт гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДБР аналізує воєнну документацію, розбирає дії командування, які вплинули на швидку окупацію Півдня у 2022 році
Хто здав Південь України росіянам? Нові деталі скандального розслідування (документи) Війна і право
24 сiчня, 12:00
Як отримати кредит на карту в Україні?
Як отримати кредит на карту в Україні?
13 лютого, 16:30
Абрамович уже витратив частину своїх статків, навіть перебуваючи під санціями
Де ховається підсанкційний олігарх Абрамович: журналісти Telegraph розкрили подробиці
21 сiчня, 19:30
За даними ДБР, за такою схемою від служби змогли ухилитися понад 50 людей
Побори з бійців-ухилянтів у 110-й бригаді. Один із командирів отримав підозру
23 сiчня, 11:37
У листопаді 2024 року заступницю головного лікаря Львівського МСЕК Руслану Іваночко було викрито на декларуванні недостовірної інформації
Посадовиця МСЕК Львівщини, за яку взялися правоохоронці, задекларувала коштовну Божу матір
28 сiчня, 16:01
Толкач: Не треба думати, що до вас не застосують закон
Не будьте, як генерал Наумов. Дипломат попередив українських громадян, що їдуть через Сербію
3 лютого, 08:09
Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю британському ведучому
Війна в Україні принесла для США мільярди доходів – Зеленський
5 лютого, 08:00
Блогерка Аліна Солнцева заявила, що музиканти не хочуть підтримувати збори для ЗСУ у своїх соцмережах
Гурт Kalush Orchestra оскандалився через відмову підтримати збір коштів для ЗСУ
7 лютого, 14:11
Міноборони: Проєкт відкриє для добровольців віком 18-24 роки «нові можливості»
Військові відреагували на проєкт «Контракт 18-24», представлений Міноборони
12 лютого, 02:14

Кримінал

Працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику Миколаївського районного ТЦК
Працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику Миколаївського районного ТЦК
Затримано агентів РФ, яких підозрюють у підриві біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському
Затримано агентів РФ, яких підозрюють у підриві біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському
Суд оштрафував підприємця, який побив військового, бо той «заважав туризму»
Суд оштрафував підприємця, який побив військового, бо той «заважав туризму»
П'яний прикордонник вчинив стрілянину: речниця Мукачівського загону прокоментувала
П'яний прикордонник вчинив стрілянину: речниця Мукачівського загону прокоментувала
Суд арештував 18 мільйонів «заощаджень» начальника Бучанського ТЦК
Суд арештував 18 мільйонів «заощаджень» начальника Бучанського ТЦК
На Київщині поліціянти затримали молодика, який переплутав їхню автівку з туалетом
На Київщині поліціянти затримали молодика, який переплутав їхню автівку з туалетом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 лютого 2025
46K
Брати через 27 років розлуки випадково зустрілися у ЗСУ
31K
Порошенко назвав дату виборів
13K
Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
12K
Зеленський зробив заяву про долю окупованих територій

Новини

17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Вчора, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
15 лютого, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua