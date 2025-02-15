На Хмельниччині засуджено трьох медиків, які брали хабарі для Крупи

Фельдшер та двоє лікарів визнали свою винуватість та уклали угоду з судом

Волочиський районний суд Хмельницької області затвердив угоду про визнання винуватості стосовно трьох медиків. Про це сказано у вироку від 11 лютого.

Фельдшер Волочиської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги був організатором злочинної групи. Спільниками і виконавцями стали невролог і фтизіатр КНП «Волочиська багатопрофільна лікарня».

У жовтні 2023-го фельдшер пообіцяв за 3600 доларів США оформити жінці групу інвалідності, вплинувши на голову та членів Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії. Він отримав ці гроші і додатково 100 доларів за те жінка отримала ІІ групу інвалідності без самостійного проходження МСЕК. Передача коштів відбулася двома частинами – у грудні 2023-го і в лютому 2024 року.

Після цього фельдшер запропонував іншій жінці оформити групу інвалідності за 6700 доларів. Але пізніше збільшив ціну питання до 7500 доларів.

Ще одна жінка мала ІІІ групу інвалідності, але через погіршення здоровʼя хотіла оформити ІІ групи. Їй фельдшер погодився допомогти за 5000 доларів.

Невролог готувала та підписувала документи, необхідні для безперешкодного проходження особами лікарської та медико-соціальних експертних комісій, отримувала частину хабара за виготовлення документів про нібито стаціонарне лікування претендентів на інвалідність та інше.

Фтизіатр обходив лікарів, отримуючи від них заключення у направленні на МСЕК без присутності осіб, які мали отримати групу інвалідності, впливав на членів лікарської комісії КНП «Волочиська багатопрофільна лікарня» для підписання ними направлення на МСЕК, отримував частину неправомірної вигоди.

10 жовтня 2024 року фельдшера затримали під час передачі 300 доларів, які сплачувались додатково за вплив на лікарів, які підписали направлення жінки на МСЕК.

До суду надійшли угоди про визнання винуватості. Враховувалися щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину і співпраця зі стороною обвинувачення.

Фельдшера як організатора оштрафували на 93,5 тисячі гривень. Крім того, на підтримку Збройних сил України стягується раніше внесена за нього застава в розмірі 484 тисячі гривень.

Невролог і фтизіатр заплатять по 83,5 тисячі гривень штрафу і повинні перерахувати по 150 тисяч гривень на ЗСУ.

За тиждень до затримання медиків була викрита голова Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа. 3 жовтня 2024 за її місцем проживання були знайдені пакети з грошима і записками про осіб, які зверталися до МСЕК. Втім, фігурантів даної справи це не зупинило. 10 жовтня фельдшер пішов на зустріч і його затримали після передачі йому 300 доларів.

Наразі точно невідомо, наскільки повʼязані обидві кримінальні справи. Кримінальне провадження, в якому документували медиків, зареєстрували ще в жовтні 2023 року.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

Починаючи з 7 жовтня 2024 року, голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою у столичному СІЗО. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

Також головне слідче управління Національної поліції вилучає низку медико-експертних справ, у яких є інформація про оформлення групи інвалідності депутатами місцевих рад. Як з’ясував «Главком», починаючи з кінця січня 2025 року, один зі столичних судів задовольнив клопотання слідства і видав понад 20 ухвал про надання доступу до медичної документації депутатів.

У грудні повідомлялось, що правоохоронні органи вже передали Міністерству охорони здоров’я понад 2000 справ про сумнівну інвалідність.