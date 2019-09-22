На Миколаївщині горить несанкціоноване сміттєзвалище



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Сміття горить на орієнтовній площі 1 тис. кв. м, причина пожежі наразі встановлюється

Пожежа на сміттєзвалищі трапилася 21 вересня біля 23:00

У Миколаївській області триває ліквідація пожежі на несанкціонованому сміттєзвалищі.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що пожежа на сміттєзвалищі трапилася 21 вересня біля 23:00.

«21 вересня о 23:06 за екстреним номером «101» надійшла інформація про пожежу на несанкціонованому сміттєзвалищі на відкритій території за межами смт Березанка», - йдеться у повідомленні.

За викликом прибув черговий караул 8 державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Сміття горить на орієнтовній площі 1 тис. кв. м.

Силами вогнеборців о 00:20 пожежу локалізовано, наразі триває ліквідація окремих осередків. Гасіння ускладнює вітряна погода. Зранку, 22 вересня, до місця додатково залучено бульдозер від комунального підприємства «Березань».

Від ДСНС працює одна одиниця техніки та чотири чоловіка особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, в Києві на вул. Сирецькій, 37-А рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла в складському приміщенні. Вогонь спалахнув в одноповерховому складському приміщенні, де зберігалися будівельні матеріали.

Крім того, в Полтавській області горіли 50 гектарів сухої трави та очерету. Пожежу вдалося локалізувати через 3 години. Було залучено 30 пожежників.