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    Загорівся на ходу: в Одеські області вщент вигорів поліцейський автомобіль

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    <p>Всі, хто перебував у салоні авто, встигли вчасно вибратися, а також забрати з собою цінні речі і документи</p> - Загорівся на ходу: в Одеські області вщент вигорів поліцейський автомобіль

    Всі, хто перебував у салоні авто, встигли вчасно вибратися, а також забрати з собою цінні речі і документи

    Фото: bessarabiainform

    Службовий автомобіль Renault Duster із слідчо-оперативною групою прямував на виклик колег-патрульних

    У місті Ізмаїл Одеської області сьогодні під час руху загорівся поліцейський автомобіль.

    Як повідомляє «Уніан», службовий автомобіль Renault Duster із слідчо-оперативною групою прямував на виклик колег-патрульних, які затримали зловмисників, що перевозили підозрілий метал.

    «Під час руху машина з поліцейськими раптово загорілася. Завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав: всі, хто перебував у салоні авто, встигли вчасно вибратися, а також забрати з собою цінні речі і документи», - йдеться в повідомленні.

    На місце надзвичайної події прибули співробітники ДСНС, які погасили полум'я, проте вогонь повністю знищив пасажирський автомобіль.

    На даний час з'ясовуються всі обставини події.

    Нагадаємо, минулого тижня у Києві на зупинці загорівся тролейбус.

    Національна поліція України пожежа ДСНС Ізмаїл автомобіль
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