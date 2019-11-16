Загорівся на ходу: в Одеські області вщент вигорів поліцейський автомобіль



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Всі, хто перебував у салоні авто, встигли вчасно вибратися, а також забрати з собою цінні речі і документи Фото: bessarabiainform

Службовий автомобіль Renault Duster із слідчо-оперативною групою прямував на виклик колег-патрульних

У місті Ізмаїл Одеської області сьогодні під час руху загорівся поліцейський автомобіль.

Як повідомляє «Уніан», службовий автомобіль Renault Duster із слідчо-оперативною групою прямував на виклик колег-патрульних, які затримали зловмисників, що перевозили підозрілий метал.

«Під час руху машина з поліцейськими раптово загорілася. Завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав: всі, хто перебував у салоні авто, встигли вчасно вибратися, а також забрати з собою цінні речі і документи», - йдеться в повідомленні.

На місце надзвичайної події прибули співробітники ДСНС, які погасили полум'я, проте вогонь повністю знищив пасажирський автомобіль.

На даний час з'ясовуються всі обставини події.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві на зупинці загорівся тролейбус.