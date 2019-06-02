На Миколаївщині сталася ДТП з поліцейським: двоє загиблих



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Місце ДТП

Внаслідок аварії загинули 27-річний правоохоронець та 34-річний водій Renault Logan

У неділю, 2 травня, в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю двох автомобілів у Миколаївській області загинули двоє людей, ще одну поранено.

Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції області.

«27-річний водій ВАЗу, співробітник Кривоозерського відділення поліції, який перебував поза службою (другий день у відпустці), загинув на місці ДТП. 34-річний водій Renault Logan від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні, його 33-річна дружину також госпіталізували, їй надається невідкладна медична допомога», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працювала слідчо-оперативна група та рятувальники, які встановлюють усі обставини події.

«Подія кваліфікована за ч.3 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», - розповіли в поліції.

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