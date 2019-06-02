  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Миколаївщині сталася ДТП з поліцейським: двоє загиблих

    • Розсилка
    Місце ДТП - На Миколаївщині сталася ДТП з поліцейським: двоє загиблих
    Місце ДТП

    Внаслідок аварії загинули 27-річний правоохоронець та 34-річний водій Renault Logan

    У неділю, 2 травня, в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю двох автомобілів у Миколаївській області загинули двоє людей, ще одну поранено.

    Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції області.

    «27-річний водій ВАЗу, співробітник Кривоозерського відділення поліції, який перебував поза службою (другий день у відпустці), загинув на місці ДТП. 34-річний водій Renault Logan від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні, його 33-річна дружину також госпіталізували, їй надається невідкладна медична допомога», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що на місці працювала слідчо-оперативна група та рятувальники, які встановлюють усі обставини події.

    «Подія кваліфікована за ч.3 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», - розповіли в поліції.

    До слова, 1 червня таксі у Києві протаранило кафе.

    Читайте також
    Національна поліція України ДТП Миколаївщина смерть водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ