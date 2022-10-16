Як убезпечитись від дронів-камікадзе: інструкція Мінреінтеграції

Українцям розповіли, як убезпечити себе від іранських дронів-камікадзе

Інструкція включає п'ять пунктів, які допоможуть уникнути травм і загибелі від ворожих безпілотників

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України опублікували інструкцію, як убезпечити себе від іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Інструкцію виклала пресслужба Міністерства з питань реінтеграції.

«Чималої шкоди об’єктам нашої критичної інфраструктури завдають ворожі ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА). Значну небезпеку вони становлять і для цивільних: дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю», – заявили в міністерстві.

Інструкція включає п'ять пунктів, які допоможуть уникнути травм і загибелі від ворожих безпілотників.

Як убезпечити себе від іранських безпілотників окупантів:

Двигун Shahed гучний, при наближенні він нагадує роботу мотора мопеда або бензопили.

Якщо почуєте цей звук, необхідно сховатися в спеціально обладнаних укриттях. Підійдуть також підвали, підземні паркінги, цокольні поверхи будинків і переходи. В крайньому випадку потрібно скористатися правилом «двох стін».

Не залишайтеся в транспорті: вийдіть і відбіжіть від дороги, щоб знайти укриття.

Намагайтеся відшукати укриття подалі від військових і стратегічних об'єктів, а також адміністративних установ.

Не ховайтеся в під'їздах, під арками, на сходових майданчиках, в підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки або заправок і так далі.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня російські окупанти вкотре атакували Одещину дронами. Вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю.

СБУ затримала коригувальника дронів-камікадзе по Одещині.