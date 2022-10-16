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Як убезпечитись від дронів-камікадзе: інструкція Мінреінтеграції

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Як убезпечитись від дронів-камікадзе: інструкція Мінреінтеграції
Українцям розповіли, як убезпечити себе від іранських дронів-камікадзе
фото з відкритих джерел

Інструкція включає п'ять пунктів, які допоможуть уникнути травм і загибелі від ворожих безпілотників

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України опублікували інструкцію, як убезпечити себе від іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Інструкцію виклала пресслужба Міністерства з питань реінтеграції.

«Чималої шкоди об’єктам нашої критичної інфраструктури завдають ворожі ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА). Значну небезпеку вони становлять і для цивільних: дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю», – заявили в міністерстві.

Інструкція включає п'ять пунктів, які допоможуть уникнути травм і загибелі від ворожих безпілотників.

Як убезпечити себе від іранських безпілотників окупантів:

  • Двигун Shahed гучний, при наближенні він нагадує роботу мотора мопеда або бензопили.
  • Якщо почуєте цей звук, необхідно сховатися в спеціально обладнаних укриттях. Підійдуть також підвали, підземні паркінги, цокольні поверхи будинків і переходи. В крайньому випадку потрібно скористатися правилом «двох стін».
  • Не залишайтеся в транспорті: вийдіть і відбіжіть від дороги, щоб знайти укриття.
  • Намагайтеся відшукати укриття подалі від військових і стратегічних об'єктів, а також адміністративних установ.
  • Не ховайтеся в під'їздах, під арками, на сходових майданчиках, в підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки або заправок і так далі.
Як убезпечитись від дронів-камікадзе: інструкція Мінреінтеграції фото 1

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня російські окупанти вкотре атакували Одещину дронами. Вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю.

СБУ затримала коригувальника дронів-камікадзе по Одещині.

Теги: дороги війна укриття

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