Пожежа у Броварах: у магазині вибухнув газовий балон (фото)

Пожежні не можуть під’їхати через запарковані автівки

Частина квартир у житловому комплексі залишилася без світла

У Броварах в ЖК «Лісовий квартал» у магазині вибухнув газовий балон. Про це повідомив Телеграм-канал «Головні новини Броварів».

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Там зазначили, що на місце події пожежні не можуть під’їхати через запарковані автівки.

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У цей час у багатьох будинках вибило фази в під'їздах. Частина квартир залишилася без світла.

Раніше повідомлялось, що в Іркутській області Росії стався потужний вибух. Інцидент трапився на Марківському нафтогазовому родовищі.

Раніше вибухнув найбільший нафтопереробний завод у Східному Сибіру, який належить «Ангарській нафтохімічній компанії», яка є частиною «Роснафти». Він розташований у передмісті Іркутська.

Нагадаємо, у російському Курську ввечері 14 грудня пролунали вибухи. Очевидці зазначають, що вибухи лунали з боку аеродрому та публікують у соціальних мережах відео.

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Також з'явилась інформація, що удари по російських аеродромах це не просто знищення щонайменше двох російських бомбардувальників, це сигнал Москві, що у Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нові пожежі на території Росії.