Смертельна аварія на Вінниччині: медикам не вдалося врятувати 25-річного мотоцикліста



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Триває розслідування обставин та причин аварі

Аварія зі смертельним наслідком сталася вночі 18 липня у селі Дмитрашківка Піщанського району на Вінниччині. Там з’їхав у кювет водій мотоцикла «КМЗ Днепр-11».

Внаслідок ДТП мотоцикліст з тілесними ушкодженнями був доставлений до лікарні, де під час надання медичної допомоги помер.

Як повідомляють у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області, аварія сталась близько 1:30 в селі Дмитрашківка по вул. Заповітній.

За попередньою інформацією слідства, 25-річний водій мотоцикла, місцевий житель, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла отримав травми та був госпіталізований до Крижопільської районної лікарні. Під час надання медичної допомоги потерпілий помер. Мотоцикл поміщено на арештмайданчик. На місці події проведені першочергові слідчі дії», – повідомляють у поліції.

Нині відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Закарпатті загинув футбольний тренер Віктор Ряшко.

Джерело: naparise.com