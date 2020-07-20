  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельна аварія на Вінниччині: медикам не вдалося врятувати 25-річного мотоцикліста

    • Розсилка
    Смертельна аварія на Вінниччині: медикам не вдалося врятувати 25-річного мотоцикліста

    Триває розслідування обставин та причин аварі

    Аварія зі смертельним наслідком сталася вночі 18 липня у селі Дмитрашківка Піщанського району на Вінниччині. Там з’їхав у кювет водій мотоцикла «КМЗ Днепр-11». 

    Внаслідок ДТП мотоцикліст з тілесними ушкодженнями був доставлений до лікарні, де під час надання медичної допомоги помер.

    Як повідомляють у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області, аварія сталась близько 1:30 в селі Дмитрашківка по вул. Заповітній.

    За попередньою інформацією слідства, 25-річний водій мотоцикла, місцевий житель, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

    «Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла отримав травми та був госпіталізований до Крижопільської районної лікарні. Під час надання медичної допомоги потерпілий помер. Мотоцикл поміщено на арештмайданчик. На місці події проведені першочергові слідчі дії», – повідомляють у поліції.

    Нині відкрито кримінальне провадження. 

    Нагадаємо, на Закарпатті загинув футбольний тренер Віктор Ряшко.

    Джерело: naparise.com

    ДТП водій розслідування Вінниччина мотоцикл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ