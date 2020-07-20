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    Події в Україні

    Загибель футбольного тренера та його дітей у ДТП. Версія водія фури (відео)

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    Поліція з&rsquo;ясовує обставини трагічної ДТП, у якій загинув головний тренер ФК &laquo;Мункач&raquo;&nbsp;Віктор Ряшко - Загибель футбольного тренера та його дітей у ДТП. Версія водія фури (відео)
    Поліція з’ясовує обставини трагічної ДТП, у якій загинув головний тренер ФК «Мункач» Віктор Ряшко

    Водій вантажівки стверджує, що сигналив легковику

    Водій вантажівки, який став учасником смертельної ДТП, у якій загинув відомий футбольний тренер Віктор Ряшко, розповів, що сигналив легковику, але удару уникнути не вдалось. Про це пише mukachevo.net.

    «Водій заснув чи шо, мені лоб у лоб. Я йому моргав, сигналив, він нічого не реагував. Десь моменти різниця між нами була. Я тоді вліво, і він туда, і ми зійшлися. З тої сторони вже біля кювету був», - розповів водій журналісту.

    Зазначається, що наразі поліція з’ясовує обставини трагічної ДТП, у якій загинув головний тренер ФК «Мункач» Віктор Ряшко.

    Нагадаємо, вчора, 19 липня на трасі Київ-Чоп біля повороту на село Іванівці сталась смертельна ДТП за участі легковика та вантажівки.

    Після зіткнення водій легковика, відомий футбольний тренер, Віктор Ряшко загинув на місці. Разом з ним загинули й 10-річна дівчинка та 23-річний молодий хлопець. Єдина людина, яка вижила, дружина тренера.

    ДТП вантажівки водій тренер Віктор Ряшко
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