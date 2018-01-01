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    Події в Україні

    На Одещині без світла – 16 населених пунктів

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
    В Одеській області станом на ранок неділі, 28 січня, залишаються без електропостачання 16 населених пунктів. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. «Залишаються знеструмленими 16 населених пунктів в Одеській області. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», - сказано в
    • Сьогодні, 09:59
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    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    В Одеській області станом на ранок неділі, 28 січня, залишаються без електропостачання 16 населених пунктів. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «Залишаються знеструмленими 16 населених пунктів в Одеській області. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», - сказано в повідомленні.

    Нагадаємо, внаслідок негоди 18 січня станом на ранок суботи залишався знеструмленим 21 населений пункт в Одеській області.

    Зазначимо, в Україні через складні погодні умови станом на 18:00 24 січня залишались знеструмленим 51 населений пункт в Одеській і Черкаській областях.

    Станом на ранок 25 січня залишались без електрики 34 населених пункти в Україні.

    Мер Ізмаїла (Одеська область) Андрій Абрамченко оприлюднив фото повалених негодою бетонних електричних опор, якими подавалося електроживлення споживачам міста.

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