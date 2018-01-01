На Одещині без світла – 16 населених пунктів

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

В Одеській області станом на ранок неділі, 28 січня, залишаються без електропостачання 16 населених пунктів. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. «Залишаються знеструмленими 16 населених пунктів в Одеській області. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», - сказано в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

В Одеській області станом на ранок неділі, 28 січня, залишаються без електропостачання 16 населених пунктів. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Залишаються знеструмленими 16 населених пунктів в Одеській області. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок негоди 18 січня станом на ранок суботи залишався знеструмленим 21 населений пункт в Одеській області.