На Одещині без світла – 16 населених пунктів
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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
В Одеській області станом на ранок неділі, 28 січня, залишаються без електропостачання 16 населених пунктів. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«Залишаються знеструмленими 16 населених пунктів в Одеській області. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок негоди 18 січня станом на ранок суботи залишався знеструмленим 21 населений пункт в Одеській області.
Зазначимо, в Україні через складні погодні умови станом на 18:00 24 січня залишались знеструмленим 51 населений пункт в Одеській і Черкаській областях.
Станом на ранок 25 січня залишались без електрики 34 населених пункти в Україні.
Мер Ізмаїла (Одеська область) Андрій Абрамченко оприлюднив фото повалених негодою бетонних електричних опор, якими подавалося електроживлення споживачам міста.