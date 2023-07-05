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В окуповану Ясинувату завітала «бавовна» (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В окуповану Ясинувату завітала «бавовна» (відео)
На місці вибуху виникла пожежа
скріншот з відео

Вибухи лунали в районі місцевої залізниці

5 липня в тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької пролунали вибухи у районі залізниці. Про це повідомив ексрадник очільника МВС Антон Геращенко.

У мережі з'явилися відео з місця подій, на яких видно густий стовп диму.

При цьому інформації про ситуацію у місті поки немає ні від української, ні від російської сторони.

Нагадаємо, що ввечері 4 липня у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Російські пропагандисти стверджували, що вибухом зруйнувало місцеву лікарню.

Окупанти розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого жилого масиву. Як встановили ЗМІ на підставі розміщеного в Telegram відео з дрона і даних місцевих жителів, влучання в Макіївці в склад боєприпасів сталося на недобудованому мікрорайоні «Моноліт». А саме – між шахтою Бутовською і міською лікарнею № 2.

У самій лікарні (яку демонструють окупанти як нібито місце прильоту) вибуховою хвилею вибито вікна, як і в будинках поруч. Крім того, макіївчани повідомляють, що окупанти спеціально розміщують свої склади поруч із житловими будинками та медустановами, щоб звинуватити Україну в терактах.

Теги: вибух Донеччина окуповані території

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