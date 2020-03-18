На окупованому Донбасі катували священників за допомогу бійцям ООС



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Донецька єпархія Української православної церкви звернулася до Офісу генпрокурора через систематичні утиски і знущання над священниками

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактами насильства над священниками

На окупованому Донбасі бойовики катували священиків за допомогу українським військовим. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактами насильства над священиками на окупованому Донбасі. «Справу відкрито на підставі звернення Донецької єпархії Української православної церкви про те, що бойовики систематично застосовують фізичне і психологічне насильство до мирян і духовенства», - йдеться у повідомленні.

У зверненні йдеться також про те, що двоє священиків були викрадені учасниками незаконного збройного формування РФ, вивезені за межі населеного пункту і піддані фізичному насильству за організацію надання медичної допомоги пораненим українським військовослужбовцям.

В Офісі додали, що всі наведені факти будуть перевірені в ході попереднього розслідування, а також буде вжито можливих заходів для встановлення винних та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявляв про утиски церкви на окупованому Донбасі і в Криму.