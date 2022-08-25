Резніков і Буданов анонсували хороші новини з фронту

У війні почався переломний момент

Цього року на нас чекають хороші новини, адже у війні настав переломний момент. Такими прогнозами поділилися міністр оборони Олексій Резніков і начальник Головне управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Я обізнаний оптиміст або добре поінформований, тому я маю певні позитивні надії, що в цьому році будуть хороші, приємні новини для всього українського суспільства та світу. Людям важливо побачити перемогу», – заявив Резніков у інтерв’ю «Військовому телебаченню» України.

Він додав, що для перемоги Україні потрібна підтримка інших країн.

«За наявності у нас волі, бажання, готовності та вміння захищати себе нам потрібні ще інші види ресурсу – це зброя, набої, гроші для фінансування держави та багато інших речей. Ми маємо шанси перемогти скоріше і дешевше, з точки зору українських втрат, завдяки партнерському Альянсу. Я точно можу засвідчити, що наші партнери готові з нами працювати не тільки у короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі», – сказав міністр оборони.

За його словами, помилкою України було те, що ми надто довіряли своєму сусіду, настільки вірили, що «не дбали про свою армію».

«У нас з вами війна на виживання, і ми виживемо у цій війні, зламаємо хребта цьому Голіафу», – переконаний Резніков.

Також про настання переломного моменту в протистоянні заявив Буданов.

«Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна – це не десь там у якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент уже розпочався», – сказав Буданов у етері телемарафону.

Нагадаємо, міністр оборони України вважає, що Україна може повернутися до кордонів, які існували до початку повномасштабного вторгнення Росії, вже цього року. Такий прогноз щодо строків закінчення війни є цілком реалістичною за збереження підтримки західних партнерів.