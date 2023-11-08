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На Полтавщині пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Полтавщині пролунали вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в Полтавській області

У ніч проти 8 листопада у Миргороді Полтавської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це кореспонденти «Суспільне».

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в Полтавській області.

У моніторингових каналах повідомляли про пуски ракет Х-59 за допомогою російської авіації в бік міста Миргород.

Раніше повідомлялося, що 7 листопада жителі Кривого Рогу почули гучні вибухи. На Дніпропетровщині у цей час була оголошена повітряна тривога.

До слова, Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит».

Ігнат зазначає, що у випадку України говорити про потужний «повітряний щит» можна буде, коли країна отримає все те, що хоче в перспективній моделі Повітряних сил, яку раніше змалювали у візії ЗС.

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