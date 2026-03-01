Іран створить тимчасову раду керівництва

Після смерті верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї, рада тимчасово керувати Іраном

На тлі масштабних військових ударів та втрати контролю над частиною внутрішніх процесів, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив про створення тимчасової ради керівництва у неділю, 1 березня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За повідомленням іранського державного телебачення, Алі Ларіджані анонсував перехід до надзвичайного формату управління вже сьогодні, 1 березня. Тимчасова рада керівництва має взяти на себе координацію оборони та внутрішньої безпеки.

Він також попередив, що сепаратистські групи зіткнуться з жорсткою відповіддю, якщо спробують вжити будь-яких заходів, звинувативши США та Ізраїль у прагненні пограбувати та роздробити Іран.

Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що є кілька хороших кандидатів на посаду керівника Ірану після того, як стало відомо про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

На запитання CBS News у телефонному інтерв'ю, хто, на його думку, може бути головним в Ірані, Трамп відповів: «Я точно знаю, хто, але не можу вам сказати».

Коли у президента уточнили, чи є в Ірані хтось, кого він би волів бачити лідером, він відповів: «Так, я думаю, що так. Є кілька хороших кандидатів».

Трамп не уточнив, кого саме він має на увазі.