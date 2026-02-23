Головна Країна Суспільство
В окупованому Луганську почалася нова хвиля «націоналізації» майна

glavcom.ua
Окупанти в Луганську планують привласнити сотні квартир
Окупаційна адміністрація в Луганську значно посилила тиск на власників нерухомості, запровадивши нові критерії для конфіскації майна під виглядом боротьби з «безгосподарністю»

В окупованому Луганську готують масштабне привласнення нерухомості містян. Під приводом заборгованості за комунальні послуги окупаційна адміністрація планує вилучити майже 700 квартир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що житло можуть визнати «безгосподарним», якщо власник не сплачував за комунальні послуги протягом 12 місяців. Раніше цей термін був значно довшим, але окупанти вирішили прискорити процес «віджиму». 

«Якщо власник не сплачує комунальні послуги протягом року, житло можуть визнати «покинутим». У Луганську вже нарахували 690 таких квартир. Списки передано до окупаційної адміністрації, після чого нерухомість можуть перевести у власність міста», – йдеться в повідомленні.

У разі потрапляння помешкання до списків «безгосподарного», справжнім власникам дають лише 30 діб, щоб особисто з’явитися до окупаційних органів з паспортом РФ та документами на право власності.

За даними Центру протидії дезінформації, привласнення нерухомості є частиною цинічної політики заміщення населення. Вилучені квартири планують передавати лояльним до окупаційної влади особам, військовим РФ або приїжджим із російських регіонів. 

Нагадаємо, в окупованому Луганську уражено нафтобазу. Місцеві повідомляли про сильну пожежу. Її видно було з віддалених районів окупованого міста. У мережі поширили відео та світлини, на яких видно, як величезний стовп густого диму здіймається в небо.

Теги: війна квартира окупація окупанти Луганськ

