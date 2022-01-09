На Прикарпатті майже пʼять тисяч людей встановили рекорд колядування (відео)

Виконали пісню «Нова радість стала»

У неділю, 9 січня, в селі Підгірʼя на Прикарпаття разом заколядувала 4 471 людина. Про це повідомляє видання «Галка».

Майже п'ять тисяч осіб у «Парку Історії Землі Underhill» виконали коляду «Нова радість стала». Виконання відбувалося під супровід професійного оркестру.

Всіх учасників реєстрували, аби рекорд був офіційно засвідчений. Представники Книги Рекордів Україні офіційно зафіксували наймасовіше виконання коляди, а святковий захід завершився салютами.

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