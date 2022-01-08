В Україні відшукали володарку найдовших ніг, встановлено національний рекорд (фото)

Довжина ніг Ганни Мохонько у поперечному шпагаті становить 244 см

Дієтологиню із Полтави Ганну Мохонько офіційно визнано дівчиною з найдовшими ногами в Україні. Відповідна інформація зафіксована у національній Книзі рекордів, про що Ганна особисто розповіла на своїй сторінці у Facebook. Довжина її ніг у поперечному шпагаті становить 244 см. Це на 19 см більше, ніж у російської балерини Анастасії Волочкової, котра може похвалитися лише 225 см.

Про те, щоб спробувати встановити рекорд, Ганна задумалася ще наприкінці жовтня, коли мама надіслала їй статтю про полтавчанку, яка потрапила у 2015 році до Книги рекордів України як жінка з найдовшими ногами. При зрості 179 см довжина її ніг становила 113 см.

«Аня, ти запросто зможеш побити цей рекорд!» – наполягала мати, намагаючись переконати мене подати заявку на реєстрацію. Її слова звучали настільки категорично, що не припускали іншої відповіді, крім позитивної. Мамин натиск, віра в мене, наснага, відверті прохання, а, може, все разом похитнули мою спочатку тверду позицію, і того ж вечора я подала заявку», – розповіла дівчина, зріст якої – 182 см.

Уже за кілька днів вона отримала повідомлення, що статус її заявки змінено на: «формування доказової бази». Потім їй написала керівник національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, яка попросила фото- та відеопідтвердження замірів довжини ніг, зріст та коротку біографію.

Раніше у Чернівцях зафіксували віковий рекорд України у категорії «Люди». Дві 87-річні сестри стали найповажнішими жінками-близнючками в країні.

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