Голова ОВА підтвердив вибухи на Вінниччині

Борзов: «Вінницька область під ракетним обстрілом»

У Вінницькій області прогриміли вибухи. Цю інформацію підтвердив голова місцевої ОВА Сергій Борзов.

«Залишайтесь в укриттях! Вінницька область під ракетним обстрілом. Працюють військові», – йдеться в повідомленні.

Раніше очільник Київської міської адміністрації Олексій Кулеба підтвердив роботу ППО в області.

Також моніторингові групи повідомляють про проліт ракети над Хмельниччиною.

Нагадаємо, вчора російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Житомиру. Відомо про два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення.

Крім того, ранку рашисти атакували Кривий Ріг. Окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі. Ворожі ракети влучили і по столиці.

До слова, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.