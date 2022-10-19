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Влада повідомляє про роботу ППО на Київщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влада повідомляє про роботу ППО на Київщині
фото ілюстративне

Повітряна тривога досі триває

Очільник Київської міської адміністрації Олексій Кулеба попереджає про роботу сил протиповітряної оборони. Про це він написав у Telegram.

«Мешканці Київщини! В області працює ППО», – йдеться в повідомленні.

Кулеба наголосив, що повітряна тривога триває. Громадян закликають перебувати в укриттях.

Раніші українці зафіксували проліт ракети у сторону Києва.

Нагадаємо, вчора вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. За попередньою інформацією, йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста. 

До слова, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: росія Україна окупанти війна

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