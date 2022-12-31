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На Прикарпатті сьогодні буде чутно вибухи: яка причина

glavcom.ua
На Прикарпатті сьогодні буде чутно вибухи: яка причина
Мешканців Прикарпаття попереджають про вибухи
фото з відкритих джерел

Фахівці будуть знешкоджувати залишки російської ракети

У суботу, 31 грудня, мешканці Коломийщини на Прикарпатті можуть чути звуки вибухів. Людей просять не хвилюватися, бо будуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«До уваги жителів Івано-Франківщини, а особливо Коломийщини. Якщо ви сьогодні почуєте звуки, схожі на вибухи, не лякайтеся. Ситуація під контролем», – зуважила вона.

За словами очільниці регіону, знешкоджуватимуть залишки російської ракети, яка 29 грудня влучила у житловий будинок у Тлумацькій громаді.

Нагадаємо, зранку 29 грудня в Україні була масштабна повітряна тривога. Того дня ракета влетіла в будинок у селі Тлумацької громади.

На момент влучання у будинок мати й дитина перебували в сусідній кімнаті. Ракета не вибухнула. Вони залишилися живі. 

Теги: вибух Івано-Франківщина будинок ракета тривога дитина

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