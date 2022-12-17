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Понад три тис. шахтарів було заблоковано під землею після ракетної атаки РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Понад три тис. шахтарів було заблоковано під землею після ракетної атаки РФ
Усіх гірників підняли на поверхню
фото ілюстративне

Через відсутність електропостачання робітників гірничодобувної галузі із запізненням підняли на поверхню

Внаслідок ракетного удару вчора, 16 грудня, у Дніпропетровській області понад три тис. шахтарів було заблоковано під землею. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у своєму Telegram.

Через відсутність електропостачання робітників гірничодобувної галузі було заблоковано у Криворізькому, Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровської області. Наразі всіх підняли на поверхню.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетних ударів Дніпропетровська область була повністю знеструмлена. Енергетики поступово починають підключати об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, чи змінять хід війни ракетні удари РФ по Україні.

Вчора, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. 

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Був повністю знеструмлений Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання. 

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію. 

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Теги: війна обстріл росія Україна Дніпропетровщина ракета шахта

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