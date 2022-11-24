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У Кривому Розі рятувальники визволили гірників, які залишились під землею через знеструмлення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Кривому Розі рятувальники визволили гірників, які залишились під землею через знеструмлення
Рятувальні роботи велися впродовж усієї ночі
фото: dyvys.info

653 гірників вже вивели на поверхню

У Кривому Розі на Дніпропетровщині майже до п’ятої години ранку тривала операція з підняття шахтарів зі знеструмлених шахт. Наразі всіх 653 гірників вивели на поверхню. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Завершено рятувальну операцію з підняття шахтарів. О 4:55 ранку вивели на поверхню останніх шахтарів – всього 653», – зазначив Вілкул. Начальник ОВА подякував рятувальникам та всім службам, які брали участь в операції.

За його словами, рятувальні роботи велися впродовж усієї ночі, зараз тривають роботи з відновлення енергопостачання міста, об'єкти критичної інфраструктури вже частково підключено.

Очільник військової адміністрації поінформував, що у Криворізькому районі вночі обстрілів не було. Водночас у Нікопольському районі вночі загарбники обстріляли Марганець та Марганецьку громаду. Втрат серед населення не зафіксовано, наслідки обстрілів уточнюються.

Як повідомлялося, учора у Кривому Розі після ракетних обстрілів РФ  було задіяно екстрений план на випадок повного знеструмлення. Водозабори, насосні станції, малі котельні та лікарні переведено на генератори.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Теги: населення рятувальники Кривий Ріг Олександр Вілкул енергетика Дніпропетровщина

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