Машинобудівники ДТЕК після релокації налагодили в Україні виробництво майже всього обладнання для шахтарів

«Останній опалювальний сезон, як і усі 412 днів війни, були найсуворішими за всю історію не лише для українських енергетиків»

Попри війну машинобудівні підприємства ДТЕК працюють на повну потужність і забезпечують шахтарів майже всім необхідним обладнанням. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв під час відвідування Дружківського машинобудівного заводу, виробничі потужності якого були релоковані одними з перших серед українських підприємств.

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«Останній опалювальний сезон, як і усі 412 днів війни, були найсуворішими за всю історію не лише для українських енергетиків, але і для їх надійної опори – шахтарів та машинобудівників... Нині, попри всі складнощі, завод вже налагодив виробництво майже всієї номенклатурної лінійки, що випускав у Дружківці до початку повномасштабного вторгнення», – цитує пресслужба слова Салєєва.

За словами Салєєва, на новому місці машинобудівники випускають прохідницькі комбайни, підземний шахтний транспорт, шахтне стаціонарне обладнання, а також проводять ремонти секцій кріплення.

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«Обладнання затребуване, бо від його своєчасного постачання залежить стабільність роботи вугледобувних, а відтак і енергетичних та металургійних підприємств країни… Вже за три місяці цього року виготовили для потреб шахтарів чимало. Це один прохідницький комбайн КПД, 11 одиниць обладнання, 152 тисячі запчастин. Левову частку обладнання машинобудівники також відремонтували», – уточнив він.

Раніше повідомлялося, що прямі збитки від руйнування ТЕС від російських терористичних ударів склали 6 мільярдів гривень.