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Контроль над російськими шахтами: роль Олексія Азарова розкрита

Діана Гасюк
glavcom.ua
Контроль над російськими шахтами: роль Олексія Азарова розкрита
Олексій Азаров
фото з відкритих джерел

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну серед контрагентів цієї шахти були європейські компанії

Син підозрюваного у держзраді Миколи Азарова Олексій має російське громадянство і з травня 2021 р. контролює російську шахту «Ростовская» через довірену особу – Дмітрія Казантаєва. Про це йдеться у матеріалі Аліси Юрченко на Bihus.Info.

Протягом 2021-2022 рр. співвласником двох російських шахт у м. Гуково – «Ростовская» і «Замчаловская» (не веде видобуток) – став Дмітрій Казантаєв. Він володіє часткою в обох шахтах (51%) в інтересах сина Миколи Азарова Олексія.

Це підтвердив другий співвласник шахт – бізнесмен Василь Данилів (формально партнером Казантаєва виступає дружина Даниліва).

За словами Василя Даниліва, він особисто проводив переговори з Олексієм Азаровим щодо придбання часток у шахтах після того, як його попередній партнер вирішив вийти з даного бізнесу.

Крім того, українські фірми, якими володів або керував Казантаєв, фігурують у кримінальному провадженні в Україні як підконтрольні Олексію Азарову. А в РФ Казантаєв після 2014 р. став партнером дружини і тестя Олексія Азарова у кількох російських компаніях.

У 2021 – на початку 2022 рр. серед контрагентів шахти “Ростовская” були компанії з ЄС. Зокрема словацька E.Connect S.R.O. Даниліва, яка завозила російське вугілля в Болгарію, а потім перепродавала, зокрема в Україну, на Краматорську ТЕЦ.

Згідно з наданими Василем Данилівим документами, його європейські компанії після 24 лютого 2022 року припинили закуповувати антрацит з російської шахти. Крім того, він заявив, що він перестав спілкуватися з Азаровим після зазначеної дати і передав управління шахтами (але не вийшов з них).

Нагадаємо, батько Олексія Азарова Микола Азаров публічно підтримує російську агресію та розпалює ненависть до українців брехливими заявами про те, що «владу в Україні захопили нацисти». Азаров-син, за даними російських реєстрів, щонайменше з 2017 р. має громадянство РФ і інвестує в російські активи.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну нові санкції на Азарових в ЄС і Україні не накладались, а їхня нерухомість в ЄС так і не була конфіскована – частина лишається у їхній власності, решта перепродана.

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Теги: батько нерухомість вугілля Микола Азаров дружина громадянство переговори бізнесмен 24 лютого санкції

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