На Сумщині автомобіль підірвався на міні

Інформація про постраждалих уточнюється

У Шосткинському районі Сумської області 8 серпня автомобіль підірвався на міні. Про постраждалих поки не повідомляється. Про це повідомив в Telegram голови Сумської ОВК Дмитра Живицького.

Крім того, окупанти обстріляли Краснопільську громаду. З 10 години ранку почалися обстріли з території Росії. Всього зафіксовано 29 мінометних прильотів і 20 прильотів з РСЗВ «Град».

В Есманьській громаді були обстріляні околиці Бачевська, 20 прильотів з міномета.

У Зноб-Новгородській громаді окупанти відкрили вогонь після 15 години дня. Повідомляється про вісім прильотів з міномета і 15 пострілах з автоматичного гранатомета.

Нагадаємо, 4 вересня окупанти обстріляли дві громади Сумщини, зафіксовано майже 67 прильотів.