На Сумщині автомобіль підірвався на міні
Інформація про постраждалих уточнюється
У Шосткинському районі Сумської області 8 серпня автомобіль підірвався на міні. Про постраждалих поки не повідомляється. Про це повідомив в Telegram голови Сумської ОВК Дмитра Живицького.
Крім того, окупанти обстріляли Краснопільську громаду. З 10 години ранку почалися обстріли з території Росії. Всього зафіксовано 29 мінометних прильотів і 20 прильотів з РСЗВ «Град».
В Есманьській громаді були обстріляні околиці Бачевська, 20 прильотів з міномета.
У Зноб-Новгородській громаді окупанти відкрили вогонь після 15 години дня. Повідомляється про вісім прильотів з міномета і 15 пострілах з автоматичного гранатомета.
Нагадаємо, 4 вересня окупанти обстріляли дві громади Сумщини, зафіксовано майже 67 прильотів.
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