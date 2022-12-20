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На Сумщині прикордонники збили російський дрон-розвідник (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
На Сумщині прикордонники збили російський дрон-розвідник (відео)
На Сумщині прикордонники приземлили ворожий дрон-розвідник
фото: ДПСУ

За словами прикордонників, швидше за все це був ворожий дрон-розвідник

У вівторок, 20 грудня, у Сумській області прикордонники знешкодили російський дрон-розвідник. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

«Прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків держрубежу, помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону застосували антидронову пушку й відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї, яким вразили повітряну ціль. Залишки безпілотника впали за кількасот метрів від позицій прикордонників», – йдеться в повідомленні.

За словами прикордонників, швидше за все це був дрон-розвідник, який збирав розвідувальні дані на прикордонних українських територіях.

Також в ДПСУ наголосити, що лише минулої доби ворожі дрони, які залітали з території Росії, двічі скидали вибухові пристрої на прикордоння Сумської області.

Нагадаємо, триває 300-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, пально-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів Російської Федерації.

Теги: відео населення озброєння окупанти прикордонники

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