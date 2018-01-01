  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    На трасі Київ-Одеса утворився каток: рух транспорту ускладнений

    На трасі встановлено 12 постів з автомобілями підвищеної прохідності ДСНС для допомоги водіям
    Рятувальники повідомляють про тимчасове уповільнення руху на автодорозі М-05 Київ – Одеса, пов’язане з ожеледицею. Про це інформує прес-служба ДСНС України. Для оперативного надання допомоги в буксируванні транспортних засобів у межах Черкаської та Кіровоградської областей виставлено 12 постів (Черкаська – 8, Кіровоградська
    • Сьогодні, 09:03
    • Розсилка
    Автомобілі ДСНС надають допомогу в буксируванні транспортних засобів
    Автомобілі ДСНС надають допомогу в буксируванні транспортних засобів

    На трасі встановлено 12 постів з автомобілями підвищеної прохідності ДСНС для допомоги водіям

    Рятувальники повідомляють про тимчасове уповільнення руху на автодорозі М-05 Київ – Одеса, пов’язане з ожеледицею. Про це інформує прес-служба ДСНС України.

    Для оперативного надання допомоги в буксируванні транспортних засобів у межах Черкаської та Кіровоградської областей виставлено 12 постів (Черкаська – 8, Кіровоградська – 4) з автомобілями підвищеної прохідності ДСНС.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На трасі Київ-Одеса утворився каток: рух транспорту ускладнений
    На трасі Київ-Одеса утворився каток: рух транспорту ускладнений
    На трасі Київ-Одеса утворився каток: рух транспорту ускладнений

    «На даних ділянках доріг залучено 128 од. тех. та 187 чол., у тому числі від Укравтодору 105 од. тех. та 118 чол., ДСНС 23 од. тех. та 69 чол. о/с», - повідомляють у ДСНС.

    Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено всього 834 од. тех. та 1 тис. 580 чол., у тому числі від Укравтодору 712 од. тех. та 1 тис. 161 чол., від ДСНС 122 од. тех. та 419 чол. о/с.

    Підрозділами ДСНС 21 січня проведено буксирування 274 од. автотранспортних засобів, надано допомогу 520 громадянам.

    Раніше рятувальники попередили про «суттєве ускладнення погодних умов» в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.

    Станом на 7:00 22 січня залишаються знеструмленими 102 населених пункти на Одещині та 44 – на Черкащині.

    Мер Ізмаїла (Одеська область) Андрій Абрамченко оприлюднив фото повалених негодою бетонних електричних опор, якими подавалося електроживлення споживачам міста.

    Читайте також
    ДСНС дороги рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ