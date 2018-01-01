На трасі Київ-Одеса утворився каток: рух транспорту ускладнений

На трасі встановлено 12 постів з автомобілями підвищеної прохідності ДСНС для допомоги водіям

Рятувальники повідомляють про тимчасове уповільнення руху на автодорозі М-05 Київ – Одеса, пов’язане з ожеледицею. Про це інформує прес-служба ДСНС України. Для оперативного надання допомоги в буксируванні транспортних засобів у межах Черкаської та Кіровоградської областей виставлено 12 постів (Черкаська – 8, Кіровоградська



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Автомобілі ДСНС надають допомогу в буксируванні транспортних засобів

На трасі встановлено 12 постів з автомобілями підвищеної прохідності ДСНС для допомоги водіям

Рятувальники повідомляють про тимчасове уповільнення руху на автодорозі М-05 Київ – Одеса, пов’язане з ожеледицею. Про це інформує прес-служба ДСНС України.

Для оперативного надання допомоги в буксируванні транспортних засобів у межах Черкаської та Кіровоградської областей виставлено 12 постів (Черкаська – 8, Кіровоградська – 4) з автомобілями підвищеної прохідності ДСНС.

«На даних ділянках доріг залучено 128 од. тех. та 187 чол., у тому числі від Укравтодору 105 од. тех. та 118 чол., ДСНС 23 од. тех. та 69 чол. о/с», - повідомляють у ДСНС.

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено всього 834 од. тех. та 1 тис. 580 чол., у тому числі від Укравтодору 712 од. тех. та 1 тис. 161 чол., від ДСНС 122 од. тех. та 419 чол. о/с.

Підрозділами ДСНС 21 січня проведено буксирування 274 од. автотранспортних засобів, надано допомогу 520 громадянам.

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