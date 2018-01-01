Фури зайняли всі три полоси руху

На трасі Київ-Одеса утворився затор на кілька кілометрів. Машини стоять поблизу Ксаверівки, що близько 100 кілометрів від Києва в напрямку Одеси, повідомляє ТСН. Як зазначається у повідомленні, на в'їзді до Ксаверівки поліція блокує рух вантажівок, дозволяючи проїхати одній-двом машинам раз на певний проміжок часу. Через те, що інші фури не



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Фото: ТСН Траса «Київ-Одеса»

Фури зайняли всі три полоси руху

На трасі Київ-Одеса утворився затор на кілька кілометрів. Машини стоять поблизу Ксаверівки, що близько 100 кілометрів від Києва в напрямку Одеси, повідомляє ТСН.

Як зазначається у повідомленні, на в'їзді до Ксаверівки поліція блокує рух вантажівок, дозволяючи проїхати одній-двом машинам раз на певний проміжок часу. Через те, що інші фури не паркуються вздовж дороги, а займають всі три полоси руху, і виник затор.

Раніше повідомлялося, що кілька трас Одещини сьогодні відкрили для руху.

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