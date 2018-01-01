На трасі «Київ-Одеса» утворився затор на кілька кілометрів
- Сьогодні, 16:11
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Фото: ТСН
Траса «Київ-Одеса»
Фури зайняли всі три полоси руху
На трасі Київ-Одеса утворився затор на кілька кілометрів. Машини стоять поблизу Ксаверівки, що близько 100 кілометрів від Києва в напрямку Одеси, повідомляє ТСН.
Як зазначається у повідомленні, на в'їзді до Ксаверівки поліція блокує рух вантажівок, дозволяючи проїхати одній-двом машинам раз на певний проміжок часу. Через те, що інші фури не паркуються вздовж дороги, а займають всі три полоси руху, і виник затор.
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Раніше повідомлялося, що кілька трас Одещини сьогодні відкрили для руху.
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