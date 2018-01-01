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    Події в Україні

    На трасі «Київ-Одеса» утворився затор на кілька кілометрів

    Фури зайняли всі три полоси руху
    На трасі Київ-Одеса утворився затор на кілька кілометрів. Машини стоять поблизу Ксаверівки, що близько 100 кілометрів від Києва в напрямку Одеси, повідомляє ТСН. Як зазначається у повідомленні, на в'їзді до Ксаверівки поліція блокує рух вантажівок, дозволяючи проїхати одній-двом машинам раз на певний проміжок часу. Через те, що інші фури не
    • Сьогодні, 16:11
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    Траса &laquo;Київ-Одеса&raquo;
    Фото: ТСН
    Траса «Київ-Одеса»

    Фури зайняли всі три полоси руху

    На трасі Київ-Одеса утворився затор на кілька кілометрів. Машини стоять поблизу Ксаверівки, що близько 100 кілометрів від Києва в напрямку Одеси, повідомляє ТСН.

    Як зазначається у повідомленні, на в'їзді до Ксаверівки поліція блокує рух вантажівок, дозволяючи проїхати одній-двом машинам раз на певний проміжок часу. Через те, що інші фури не паркуються вздовж дороги, а займають всі три полоси руху, і виник затор.

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    Раніше повідомлялося, що кілька трас Одещини сьогодні відкрили для руху.

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    МВС Київ дороги Одеса
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