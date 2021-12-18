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    На Україну насувається різке похолодання

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    З понеділка денна температура повітря сягатиме -9 градусів, а нічна -14 градусів - На Україну насувається різке похолодання

    З понеділка денна температура повітря сягатиме -9 градусів, а нічна -14 градусів

    фото з відкритих джерел

    З нового тижня синоптики прогнозують справжню морозну зиму

    В Україні з нового тижня синоптики прогнозують справжню морозну зиму. Температура повітря сягатиме до -14 градусів. Про це попередив керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у Facebook.

    За його словами, з понеділка, 20 грудня, вторгнення арктичного повітря зумовить зимовий режим погоди. Середньодобова температура становитиме 5-9 градусів нижче нуля, а це на 3-6 градусів нижче, ніж зараз.

    Денна температура повітря сягатиме -9 градусів, а нічна -14 градусів. Відтак, упродовж 20-26 грудня температура повітря буде найнижчою від початку цієї зими.

    «Тому наступний тиждень буде найхолоднішим з початку нинішньої зими! А з вівторка по четвер нічні температури знижуватимуться до -9…-14 градусів, вдень -4…-9 градусів», – зауважив синоптик.

    Також він розповів, що, за попередніми прогнозами, 26-27 грудня очікується послаблення морозів на тлі нового Атлантичного циклону із заходу. Температура сягатиме -3…-5 градусів.

    Нагадаємо, в Україні у суботу, 18 грудня, хмарна та холодна погода очікується на території усієї країни. Температура повітря вдень триматиметься в межах -1...+4 градусів, а вночі опуститься до -1.

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    Теги: повітря
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    На Україну насувається різке похолодання