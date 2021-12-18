Похолодає і сніжитиме: прогноз погоди на 18 грудня в Україні
У західних областях буде хмарно, сніжитиме
У західних областях буде хмарно. Сніжитиме. Вдень температура повітря підніметься до -1...+4 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -1 градуса.
У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Прогнозують сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1...+2 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.
На Сході України вдень прогнозують від -1 до +1 градуса. Вночі буде теж -1.
На Півдні середня добова температура становитиме +1...+4 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -1.
У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне -1 градуса. Вночі стовпчики термометрів опустяться теж до -1.