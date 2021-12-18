Похолодає і сніжитиме: прогноз погоди на 18 грудня в Україні

У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода, прогнозують сніг

У західних областях буде хмарно, сніжитиме

В Україні у суботу, 18 грудня, хмарна та холодна погода очікується на території усієї країни. Температура повітря вдень триматиметься в межах -1...+4 градусів, а вночі опуститься до -1. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно. Сніжитиме. Вдень температура повітря підніметься до -1...+4 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -1 градуса.

У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Прогнозують сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1...+2 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

На Сході України вдень прогнозують від -1 до +1 градуса. Вночі буде теж -1.

Прогноз погоди в Україні на 18 грудня

На Півдні середня добова температура становитиме +1...+4 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -1.

У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне -1 градуса. Вночі стовпчики термометрів опустяться теж до -1.