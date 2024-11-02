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На війні в Україні загинув доброволець з Тайланду, який воював у лавах ЗСУ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На війні в Україні загинув доброволець з Тайланду, який воював у лавах ЗСУ
На війні загинув тайський доброволець
фото з відкритих джерел

Тайський доброволець загинув 1 листопада

1 листопада, захищаючи Україну на фронті загинув тайванський доброволець Ву Чжунда. Про це повідомляє видання China Times News.

Колишній боєць тайванського підрозділу спеціальних операцій приєднався до лав ЗСУ, проте загинув під час бою з російськими військами внаслідок артилерійського обстрілу.

Міністерство закордонних справ Тайваню вже отримало офіційне повідомлення від української сторони про його загибель.

Згідно з даними видання, це вже другий тайванський доброволець, який загинув у війні проти Росії.

Раніше стало відомо, що на війні в Україні загинув грузинський боєць Віктор Кіпрітіді, який воював на боці українських Збройних сил України. 

На війні в Україні загинув грузинський боєць Віктор Кіпрітіді, який воював на боці українських Збройних сил України. Про це повідомляє Sova. Як зазначено, з

лютого 2022 року в Україні загинуло понад 60 грузинських добровольців.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, Україна завжди пам'ятатиме кожного і кожну, чиє життя зібрала ця війна. «І ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя», – зазначив глава держави.

До слова, у День памʼяті захисників України на найбільших вокзалах країни «Укрзалізниця» транслюватиме поезію українських військових, які загинули на війні.

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Теги: війна Укрзалізниця Володимир Зеленський Україна президент добровольці

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