Стефанчук показав, який вигляд має план перемоги України (відео)
Стефанчук зауважив, що план невеликого розміру
Сьогодні, 16 жовтня, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук показав, який вигляд має план перемоги України. Відповідне відео опублікував канал «Ми-Україна».
Стефанчук показав журналістам лише титульну сторінку друкованого документа. Також він зауважив, що план невеликого розміру.
⚡️👀Голова Верховної Ради Стефанчук показав, який вигляд має План перемоги
🤔Журналістам спікер ВР показав лише титульну сторінку, адже це - секретний документ.
📽Ми – Україна pic.twitter.com/FJcxWybQ6a
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.
До слова, одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушить знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.
Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.
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