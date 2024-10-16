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Стефанчук показав, який вигляд має план перемоги України (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стефанчук показав, який вигляд має план перемоги України (відео)
Спікер Верховної Ради показав план перемоги України
фото: скріншот з відео

Стефанчук зауважив, що план невеликого розміру

Сьогодні, 16 жовтня, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук показав, який вигляд має план перемоги України. Відповідне відео опублікував канал «Ми-Україна».

Стефанчук показав журналістам лише титульну сторінку друкованого документа. Також він зауважив, що план невеликого розміру.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

До слова, одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушить знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

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Теги: Руслан Стефанчук Україна перемога війна Володимир Зеленський росія

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