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З якою метою Росія вербує африканських жінок? Деталі від Associated Press

Наталія Порощук
glavcom.ua
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З якою метою Росія вербує африканських жінок? Деталі від Associated Press
Жінки лише після прибуття до Татарстану дізналися, що їхня робота полягатиме у складанні іранських безпілотників
фото: Оперативне командування «Південь» (ілюстративне)

РФ вербує жінок віком 18-22 років із африканських країн

Близько 200 африканських жінок наразі працюють на російському заводі з виготовлення безпілотників. Він розташований в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані. Про це повідомляє Associated Press.

Видання пише, що африканським жінкам трапилося в соціальних мережах оголошення, в якому пропонувалися безплатні авіаквитки, фінансова допомога та відпочинок у Європі. Для цього потрібно було лише пройти тест на знання російської мови, що складався зі 100 слів.

Однак, як з'ясували журналісти, жінки лише після прибуття до Татарстану дізналися, що їхня робота полягатиме у складанні іранських безпілотників.

Видання зазначає, що Росія вербує жінок віком від 18 до 22 років із таких африканських країн, як Нігерія, Уганда, Кенія, Південний Судан, а також з деяких міст Азії та Латинської Америки.

«Я шкодую і проклинаю той день, коли почала робити всі ці штуки», – сказала одна з жінок, яка складає каркаси безпілотників.

За даними розслідування, близько 200 африканських жінок працюють на заводі разом із російськими технічними студентами, яким не більше 16 років. Вони проживають у гуртожитках під постійним наглядом, працюють по 12 годин на день. До того ж їхня зарплата виявилася набагато нижчою, ніж обіцяли.

Нагадаємо, що Росія почала виробляти новий ударний безпілотник дальнього радіуса дії, який має назву «Гарпія-А1». Зокрема, для його виготовлення використовується китайський двигун та деталі. 

Також російське угрупування військ «Дніпро» розробило ударно-транспортний безпілотник «Перун». Він здатний доставляти вантаж масою до 200 кг.

До слова, Росія розробила новий «бронебійний» варіант С-8ОФП некерованої авіаційної ракети С-8 «НАР» для нанесення авіаударів по легкій і важкій бронетехніці. Аналітики розповідають, що російська компанія Integrated Robotic Technologies (IRT) розробила пінопластовий дрон від першої особи (FPV) IRT-Scout з максимальною швидкістю 90 кілометрів на годину, радіусом дії 50 кілометрів, часом польоту до 60 хвилин, і корисним навантаженням 200 грамів.

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Теги: війна безпілотник росія росіяни Африка Нігерія Азія Кенія Судан жінка

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