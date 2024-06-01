На Київщині працює ППО

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога

У ніч проти 1 червня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Зазначається, що в області працюють системи ППО. Про це повідомляє Київська ОВА.

«У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!», – йдеться у повідомленні.

Київська ОВА закликає залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог нараз має такий вигляд:

Нагадаємо, що у ніч проти 1 червня у Вінниці під час повітряної тривоги було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО.