В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги!
Станом на 02:44 у Києві та багатьох областях України оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ зазначають, що тривога в південних та центральних областях пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
За даними моніторингових пабліків здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з району Саратовської області РФ.
Нагадаємо, що у ніч проти 1 червня у Вінниці під час повітряної тривоги було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО.
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