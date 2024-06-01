В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги!

Станом на 02:44 у Києві та багатьох областях України оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ зазначають, що тривога в південних та центральних областях пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

За даними моніторингових пабліків здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з району Саратовської області РФ.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 червня у Вінниці під час повітряної тривоги було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО.