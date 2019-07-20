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    Події в Україні

    На Київщині автомобіль наїхав на людей

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    20-річний водій намагався здійснити обгін, але допустив наїзд на трьох пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці - поліція - На Київщині автомобіль наїхав на людей
    20-річний водій намагався здійснити обгін, але допустив наїзд на трьох пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці - поліція

    Від отриманих тілесних ушкоджень загинули всі троє пішоходів - дві жінки та один чоловік - поліція

    На Київщині поблизу села Віта Поштова вечері, 19 липня, на автодорозі «Київ-Одеса» в результаті наїзду легкового автомобіля загинули три людини. Про це повідомляє пресслужа поліції Києва.

    За попередніми даними правоохоронців, 20-річний водій намагався здійснити обгін, але допустив наїзд на трьох пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці. Водій автомобіля в момент дорожньо-транспортної пригоди був тверезий.

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    Зазначається, що в результаті інциденту від отриманих тілесних ушкоджень загинули всі троє пішоходів - 2 жінки та один чоловік. Загиблі були місцевими жителями.

    «Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.  286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту» Кримінального кодексу України», - додали в поліції.

    Наголошується, що водію загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі водій затриманий та дає покази слідчим. Поліція вирішує питання обрання запобіжного заходу.

    Нагадаємо, у четвер, 18 липня, на трасі Одеса-Рені сталося зіткнення автомобіля та вантажівки. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 4 людини. Серед загиблих є дитина. За даними поліції, неподалік від села Удобне зіткнулись вантажівка МАН та автомобіль Volkswagen.

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