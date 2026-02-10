Головна Країна Події в Україні
У Мукачево стався другий землетрус з початку року

У Мукачево стався другий землетрус з початку року
На Закарпатті стався землетрус, магнітудою 1,7
Землетрус на Закарпатті класифікували як невідчутний

На Закарпатті зафіксували землетрус. Він стався у місті Мукачево з магнітудою 1,7. Про це пише «Главком» із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Землетрус в Закарпатській області, магнітудою 1,7 зафіксували 10 лютого о 12:47. Епіцентр землетрусу знаходився поблизу Мукачева на глибині 7 км. Експерти класифікували цей землетрус як невідчутний. У Головному центрі спеціального контролю закликали українців повідомляти про землетруси чи поштовхи.

Напередодні, 20 січня 2026 року головний центр спеціального контролю також зареєстрував землетрус біля міста Мукачево з магнітудою 2,9. Тоді поштовхи також зафіксували на глибині 7 км. Їх віднесли до відчутних землетрусів. 

Нагадаємо, що у Дністровському районі Чернівецької області пізно вночі 4 лютого стався землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера). Землетрус було зафіксовано на глибині 3 км. За класифікацією він відноситься до невідчутних.

Також землетрус фіксували в Україні 15 грудня 2025 року. Він стався у Чернівецькій області, магнітудою 2,2.

До слова, у Краснодарському краї РФ стався землетрус цієї ночі. Поблизу Новоросійська стався землетрус магнітудою 4,8(за шкалою Ріхтера), підтверджує Європейський середземноморський сейсмологічний центр. Поштовхи відчувалися також у навколишніх населених пунктах, зокрема в Анапі. За словами мера Новоросійська Андрія Кравченка, епіцентр був приблизно за 30 км від міста та за 20 км від Анапи, на глибині понад 20 км. Пошкоджень не зафіксовано.

