Убив чоловіка одним ударом. На Закарпатті експоліцейський сяде до тюрми на сім років

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Колишнього поліцейського засудили до семи років позбавлення волі
Суд вирішив, що працівник поліції не мав підстав для застосування до потерпілого фізичної сили

Тячівський районний суд Закарпатської області визнав колишнього співробітника патрульної поліції винним у перевищенні повноважень. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Судовий репортер».

Як ідеться у вироку суду, 5 вересня 2021 року близько 22 години 50 хвилин на автозаправці в селі Нересниця зупинилася машина з двома працівниками поліції. Через півтора хвилини на узбіччі припаркувався кінний візок. Ним приїхали двоє чоловіків, котрі також пішли на заправку. На відео з камери АЗС видно, що поліцейський підійшов до цих двох, а потім повернувся до службового автомобіля. Але один із чоловіків (особа похилого віку) послідував за ним і вдарив його в голову. Після цього поліцейський також вдарив дідуся так, що той упав на землю. Далі поліцейський і ще один очевидець події (водій, який проїжджав повз), взяли потерпілого попід руки і поклали на віз. Далі всі розʼїхалися.

Дідуся знайомий доставив додому, кажучи його дружині, що той упав. Але наступного ранку чоловікові стало зле і його забрала швидка. Зʼясувалося, що він отримав черепно-мозкову травму. Зробили дві операції, але дідусь упав в кому і через 13 днів помер від набряку мозку.

Поліцейського після інциденту звільнили з роботи. В суді він вину частково визнав, але не погоджувався з кваліфікацією своїх дій. Пояснив, що потерпілий зі своїм другом нецензурно висловлювалися в його бік, від них чувся запах алкоголю. Він відійшов від них, але дідусь рушив слідом і вдарив його в обличчя, після чого він рефлекторно штовхнув його так, що він упав. Далі поліцейські відливали потерпілого водою, але він від допомоги, начебто, відмовлявся, у швидку категорично не хотів їхати. Товариш цього дідуся говорив, що все добре, бо таке вже трапляється не вперше, попросив не складати протокол і пообіцяв, що відвезе потерпілого додому. Чоловік був у свідомості та продовжував лаятися нецензурними словами. Як пояснював поліцейський, він «пожалів людей» і вирішив не складати протокол про адміністративне правопорушення. Ніякої шкоди завдати не хотів, тим більше, що це була старша людина. Обвинувачений говорив, що удар був неусвідомленим, бо він просто хотів припинити атаку на себе від цих двох чоловіків, не міг передбачити, чи будуть ще удари. До цієї події він працював у поліції близько року.

Напарник обвинуваченого у цей час сидів у службовій машині. Коли він підійшов до місця події, то йому сказали, що чоловік впав, бо був п’яний. Дідусь, нібито, попросив у них вибачення і від медичної допомоги відмовлявся. Товариш потерпілого повіз його додому. А поліцейські їхали за возом іще метрів 100, щоб переконатися, чи все добре і чи не потрібно викликати швидку.

Цікаво, що товариша потерпілого, який того вечора був із ним на АЗС, у суді не допитували. Дочка покійного лише сказала, що в цього чоловіка виникли проблеми з поліцією, тому він відмовився давати свідчення.

Суд вирішив, що в тій ситуації працівник поліції не мав підстав для застосування до потерпілого фізичної сили, у тому числі прийомів рукопашного бою.

Суд визнав встановленою ту версію, що під час словесного конфлікту потерпілий замахнувся для нанесення удару поліцейському, який без попередження відповів ударом кулаком. Потерпілий був особою похилого віку і обвинувачений мав над ним явну перевагу. Застування фізичної сили дозволяється лише після того, якщо інші поліцейські заходи не є ефективними. Дії потерпілого, на думку суду, не були настільки небезпечні, що від них треба було захищатися ударом. Після того, що сталося, поліцейський не надав потерпілому невідкладну медичну допомогу і не повідомив про інцидент свого керівника.

Колишнього поліцейського засудили до семи років позбавлення волі з забороною на три роки обіймати посади у правоохоронних органах.

