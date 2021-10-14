У Польщі знову потрапив у ДТП автобус з українцями

П’ятеро пасажирів постраждали

Неподалік міста Немодлін у південно-західній Польщі мікроавтобус з українськими громадянами потрапив в аварію, п'ятьох з них ушпиталили.

Як повідомляє NTO, дорожньо-транспортна пригода сталася o 06:15 (за місцевим часом) 14 жовтня на автостраді А4 у напрямку Вроцлава. Мікроавтобус, в якому перебували восьмеро громадян України, в'їхав у вантажівку з причепом, яка рухалася попереду.

«Восьмеро людей подорожували автобусом. Вони громадяни України. П’ятеро з них були доставлені до лікарні», — поінформувала речниця штабу муніципальної поліції в Ополі Агнешка Нерихла.

Після зіткнення транспортні засоби виїхали на аварійну смугу. Наразі поліція з'ясовує обставини ДТП. Через аварію рух однією зі смуг автомагістралі на кілька годин перекрили, але згодом відновили.

Нагадаємо, 29 вересня у Лодзькому воєводстві Польщі у результаті аварії загинули троє громадян України, ще один отримав поранення.

25 вересня у селі Ліґота-Мала поблизу польського міста Олесніца автомобіль з українцями потрапив у ДТП. У результаті аварії загинув громадянин України.

Наприкінці липня у Лодзинському воєводстві в Польщі сталася аварія за участі автомобіля та автобуса, який перевозив українських громадян. У результаті аварії постраждали десятеро людей, семеро з яких – українці. Згодом двоє українців померли у лікарні.

Вночі 22 березня у Польщі, поблизу пункту обслуговування пасажирів Кашице, перекинувся мікроавтобус із десятьма українцями. Внаслідок аварії одна людина загинула, п'ятеро дістали травми.

6 березня приблизно на тому ж самому місці, на автостраді A4 поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 кілометрів від кордону з Україною, сталася аварія. Тоді рейсовий автобус Познань-Херсон перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. У ньому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв.