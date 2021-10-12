  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві подружжя з двома дітьми потрапило у ДТП (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження - У Києві подружжя з двома дітьми потрапило у ДТП (відео)
    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: скріншот із відео

    Сім'ю врятувало те, що всі були пристебнуті

    11 жовтня на Кільцевій дорозі у напрямку Теремків у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися легковики Ford та Chevrolet. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Водій автомобіля Ford розповів, що рухався у лівій смузі, як раптом попутній автомобіль Chevrolet з середньої смуги почав завертати ліворуч на розворот.

    Кермувальник Ford не очікував такого маневру. Сталося потужне зіткнення. Від удару автівку Ford розвернуло поперек дороги. У салоні машини їхало подружжя з дітьми 5 та 8 років. Обійшлося без травмованих. Водій додав, що діти були пристебнуті в автокріслах.

    Щодо кермувальника Chevrolet, то чоловік теж не травмувався, але будь-що коментувати відмовився.

    На місці працювали поліцейські, які з’ясовували усі обставини ДТП.

    Як повідомлялося, 11 жовтня на вулиці Оборони Києва, прилеглій до автодороги Київ–Чоп, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки КамАЗ та легковика Mitsubishi. Водій легковика загинув на місці ДТП.

    Теги: ДТП Київ діти водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві подружжя з двома дітьми потрапило у ДТП (відео)