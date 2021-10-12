У Києві подружжя з двома дітьми потрапило у ДТП (відео)

Сім'ю врятувало те, що всі були пристебнуті

11 жовтня на Кільцевій дорозі у напрямку Теремків у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися легковики Ford та Chevrolet. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Водій автомобіля Ford розповів, що рухався у лівій смузі, як раптом попутній автомобіль Chevrolet з середньої смуги почав завертати ліворуч на розворот.

Кермувальник Ford не очікував такого маневру. Сталося потужне зіткнення. Від удару автівку Ford розвернуло поперек дороги. У салоні машини їхало подружжя з дітьми 5 та 8 років. Обійшлося без травмованих. Водій додав, що діти були пристебнуті в автокріслах.

Щодо кермувальника Chevrolet, то чоловік теж не травмувався, але будь-що коментувати відмовився.

На місці працювали поліцейські, які з’ясовували усі обставини ДТП.

Як повідомлялося, 11 жовтня на вулиці Оборони Києва, прилеглій до автодороги Київ–Чоп, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки КамАЗ та легковика Mitsubishi. Водій легковика загинув на місці ДТП.