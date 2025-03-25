Tesla втрачає ринок Європи: що відбувається?

Частка Tesla на європейському ринку впала до 1,8 відсотка у лютому з 2,8 відсотка роком раніше

У лютому продажі Tesla в Європі впали на 40%, у той час як ринок електромобілів зріс на 26%. Частка ринку Tesla знизилась до 1,8% через старіння модельного ряду та політичні скандали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Продажі Tesla в Європі впали другий місяць поспіль у лютому, на тлі того, як виробник електромобілів не потрапив до тенденції підйому продажів електромобілів на континенті.

Компанія мільярдера Ілона Маска продала 16 888 автомобілів у Європі в лютому, що на 40 відсотків менше, ніж 28 182, проданих того ж місяця 2024 року, згідно з даними Європейської асоціації автовиробників.

Спад продажів Tesla стався на тлі 26-відсоткового зростання продажів акумуляторних електромобілів у лютому порівняно з минулим роком, повідомила EAMA. Її дані охоплюють ЄС, Велику Британію, Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Частка Tesla на європейському ринку впала до 1,8 відсотка у лютому з 2,8 відсотка роком раніше.

Продовжуючи різке падіння у січні, реєстрації нових автомобілів Tesla у лютому впали на 76 відсотків порівняно з минулим роком у Німеччині, на 48 відсотків у Норвегії та на 26 відсотків у Франції.

Загальна кількість реєстрацій нових автомобілів знизилася на 3 відсотки з початку року, порівняно з тим же періодом 2024 року, при цьому найбільше падіння спостерігалося у Німеччині, Франції та Італії.

Скорочення частки ринку Tesla послідувало за безпрецедентним вторгненням Маска до європейської політики, де він підтримав вкрай праву партію «Альтернатива для Німеччини» перед виборами у лютому у країні, зазначає видання.

Аналітики також пов'язують падіння продажів Tesla зі старінням її продуктового портфеля, на тлі того, як споживачі чекають на вихід її оновленої моделі Y цього року.